Ny undersøkelse: Så mye er det greit å snylte på andre

Du er ute sammen med venner, og noen spanderer/legger ut for deg. Det kan være en brus, en øl, en kinobillett, en middag.

Hvor går grensen for når du faktisk betaler noen tilbake?

Eller snu det på hodet: Når forventer du å få penger tilbake etter å ha betalt et-eller-annet for noen du kjenner?

Du forventer kanskje ikke å få tilbake ensifrede småbeløp - men det er neppe greit å stikke av fra en middagsregning?

Her går grensen



I en ny undersøkelse fra Respons Analyse gjennomført for Vipps, har en spurt om hvor den nedre grensen går for når det er akseptabelt å tilbakebetale. Eller snudd på hodet: Når det er greit å la være.

Og den magiske grensen går ved 26 kroner.

Ikke overraskende er det slik at de unge forventer å få igjen mindre beløp enn de eldre. Mens pensjonistene synes grensen går ved 41 kroner, mener personer under 24 år at grensen går ved 13 kroner.

Overrasket

Side3 gjorde en uformell undersøkelse i redaksjonen om hva man forventet å få tilbake, og de fleste var enige om at det kommer an på sammenhengen og personene - men at «jeg forventer ikke å få tilbake for én øl».

Den samme overraskelsen kom Vipps nestsjef Elisabeth Haug frem til.

- Det som kanskje er mest overraskende er hvor lave summer folk forventer å få tilbake med Vipps. Det tror jeg har å gjøre med at det har blitt så enkelt å overføre penger. Jeg tror for eksempel ikke det hadde vært naturlig å be venner betale tilbake rundt 30 kroner hvis man måtte gå inn i nettbanken, finne kontonummer og overføre pengene der, sier hun til Side3.

- At det er unge og de som har dårligst økonomi som forventer å få tilbakebetalt de laveste summene, og at det er de som er rikest og eldst som er rausest, er kanskje som forventet. Men undersøkelsen slår også ihjel en del myter. Vestlendinger og «møringer» kommer for eksempel ut som ganske rause.

Vestlendingene forventer nemlig å få tilbake 33 kroner, mens de fra innlandet setter grensen på 17 kroner.