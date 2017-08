Nyboligsalget 13 prosent under fjoråret

Fersk statistikk fra Boligprodusentene.

Igangsetting av nye boliger hittil i år ligger 6 prosent over fjoråret, viser fersk statistikk fra Boligprodusentenes Forening.

- Vi har et høyt nivå både på salg og igangsetting, og vi opplever nå et boligmarked i balanse når vi ser Norge under ett, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Mens gangsetting av småhus og leiligheter ligger henholdsvis 23 prosent og 11 prosent over fjoråret, ser vi et fall på 12 prosent for nye eneboliger.

De 12 siste månedene er det igangsatt 32.077 boliger.

- Vi ser at både salg og igangsetting i 2. kvartal 2017 går ned fra de rekordhøye nivåer vi hadde i 2. kvartal 2016, sier Jæger.

- 13 prosent færre boliger

Nedgang i salget sammenlignet med samme kvartal i fjor er på 25 prosent.

Det ble igangsatt 13 prosent færre boliger i 2. kvartal 2017 enn samme kvartal i fjor.

Salget av småhus øker med 25 prosent sammenlignet med samme periode i 2016, mens salget av leiligheter og eneboliger ligger henholdsvis 25 prosent og 10 prosent under fjoråret.

