Det viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

-Vi hadde et lavt salg i august i år sammenlignet med et rekordhøyt salg i august i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening i en kommentar i en pressemelding.

Nedgangen var altså 33 prosent fra august 2016. Totalt for 2017 har salget ligget 18 prosent under 2016-nivået.

- Det er salget av leiligheter som faller mest med en reduksjon på 31 prosent. Salget av eneboliger ligger 10 prosent under fjoråret, mens det er solgt 15 prosent flere småhus i år enn i fjor på samme tid, sier Jæger.

Samtidig øker byggingen av nye boliger med åtte prosent. Igangsetting av småhus og leiligheter ligger henholdsvis 27 prosent og 11 prosent over fjoråret, mens eneboliger ligger 8 prosent under.

