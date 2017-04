TO KONTRAKTER: Lars Peder Solstad i Solstad Offshore har fått tildelt to langtidskontrakter Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Nye kontrakter gir 50 jobber på sjøen

To skip blir igjen satt i aktivitet og 50 sjøfolk får tilbake jobben sin etter at selskapet Solstad Offshore har blitt tildelt to nye forsyningskontrakter.