Nytt gigantprosjekt i Bjørvika

(ESTATE NYHETER): Den mye omtalte Barcode-rekken i Bjørvika ble ferdigstilt i fjor med det 11 etasjers høye kontorbygget The Wedge i Dronning Eufemias gate 42. I tillegg til dette prosjektet har Oslo S Utvikling (OSU) startet utbyggingen av 1.500 nye leiligheter, 21.000 kvadratmeter kontorlokaler og 16.500 kvadratmeter handelsarealer i Bispevika. Dette ligger mellom fjorden og Barcode, skriver Estate Nyheter.

Det som ikke er like kjent, er at OSU har opsjon på å kjøpe en tomt av Rom Eiendom som er beliggende sørøst for Barcode-rekken. I tilknytning til denne ligger det også en tomt som eies av Bane NOR (tidligere Jernbaneverket). Denne har Bjørvika Utvikling opsjon på å kjøpe.

Bjørvika Utvikling eies OSU (34 prosent) og Hav Eiendom (66 prosent).

Samlet er disse to tomtene på 11 mål, og det er for dette arealet arkitektselskapet A-lab har bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten.

I bestillingen foreslås etablering av brannstasjon i planområdets østre del i kombinasjon med kontorarealer og boliger. I det vestre feltet foreslås etablering av næringsbebyggelse mot vest og nord, boliger mot Middelalderparken i syd og etablering av en næringsbase som dekker hele feltet. Boligene i begge delfelt foreslås utformet som et helhetlig grep som danner fondmotiv fra Middelalderparken.

– Høyder foreslås trappet ned mot Barokkhagen og Ladegården. Mot øst foreslås høyder som reflekterer høydene i Barcode og skaper en tydelig sammenheng mellom områdene på tvers av Nordenga bru, skriver A-lab.

Det skisseres bygging av totalt 43-50.000 kvadratmeter på tomten, og det høyeste foreslåtte bygget er 5 meter lavere enn de høyeste byggene i Barcode-rekken.

Administrerende direktør Rolf Thorsen i OSU understreker at dette er en mulighetsstudie.

– Det er ikke sikkert at kjøpsopsjonene for de to tomtene blir utløst. Foreløpig tenker vi høyt sammen med Hav Eiendom om hvordan vi eventuelt kan utvikle tomten, sier Thorsen til Estat Nyheter.

Hovedbrannstasjonen i Oslo er i dag beliggende under regjeringskvartalet, og denne må flyttes innen 2020. OSU og Hav Eiendom er i dialog med Omsorgsbygg i Oslo kommune om denne stasjonen skal flyttes til Bjørvika.