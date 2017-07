Nytt oljefunn i Barentshavet

ANNONSE

Funnet er på mellom fire og åtte millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje, noe som tilsvarer mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat, skriver Statoil i en pressemelding.

– Vi er veldig fornøyd med å ha gjort et godt funn i vår første ferdigstilte brønn i Barentshavet i år. Vi er spesielt fornøyd med å ha påvist ressurser i en type letemål som ikke tidligere har vært undersøkt. Det åpner for flere interessante muligheter, sier Jez Averty, letedirektør for Norge og Storbritannia.

Selskapet opplyser at funnet vil bli vurdert for utbygging mot Johan Castberg-feltet. Statoil vil fortsette letingen etter oljeressurser i området, og boreriggen beveger seg tilbake til Blåmann-brønnen før den starter boringen på Gemini Nord allerede fra 10. juli.

I alt har oljeselskapene planlagt å bore hele 13 letebrønner i det omstridte området i 2017.

(©NTB)

