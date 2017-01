Obama ber Trump ta påstandene alvorlig

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Amerikanske medier melder at lederne i de amerikanske etterretningsbyårene i forrige uke brifet avgående president Barack Obama og påtroppende president Donald Trump om at de har ubekreftede meldinger om at Russland sitter på kompromitterende informasjon om Trump.

En av påstandene går på at russisk etterretning er i besittelse av videoopptak av Trump sammen med prostituerte på et hotellrom i Moskva.

Onsdag går Donald Trump hardt ut på Twitter, der han omtaler dette som falske nyheter og skriver at «Russland har nettopp sagt at de ubekreftede rapportene som er kjøpt av politiske motstandere er «komplett og total fabrikasjon, rent nonsens». Veldig urettferdig!».

President Barack Obama vil ikke kommentere denne saken spesifikt.

- På prinsipielt grunnlag, og på grunn av nasjonens sikkerhet, kan jeg ikke kommentere hemmeligstemplet informasjon. Jeg bestilte en rapport om Russlands rolle i hackingen av DNC (Demokratenes sentralstyre) og formidlingen av informasjon til Wikileaks, fordi jeg mener at det er viktig nå som valget er over, at alle forstår nøyaktig hva som skjedde, for å kunne forhindre at det skjer igjen, for å sikre at vi jobber effektivt sammen med våre allierte, slik at desinformasjon og cyberangrep ikke undergraver demokratiske strukturer verden rundt, sier Obama i et intervju med NBC News.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

I win an election easily, a great "movement" is verified, and crooked opponents try to belittle our victory with FAKE NEWS. A sorry state! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Russia just said the unverified report paid for by political opponents is "A COMPLETE AND TOTAL FABRICATION, UTTER NONSENSE." Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Obama håper imidlertid at Trump tar disse rapportene på alvor.

- Jeg forventer og håper at dette arbeidet fortsetter etter at jeg slutter, og at Kongressen – som sitter på både hemmeligstemplet og ikke-hemmeligstemplet informasjon – og presidenten og hans kabinett, som sitter på både hemmeligstemplet og ikke-hemmeligstemplet informasjon, vil ta dette alvorlig, og jobbe med å styrke de mekanismene vi kan bruke for å beskytte vårt demokrati.

FERDIG: 20. januar er Barack Obama ferdig som president i USA. Da tar Donald Trump over.

Natt til onsdag gjestet Trumps talskvinne Kellyanne Conway TV-programmet «Late Night with Seth Myers», hvor hun benektet at Trump overhodet kjenner til denne rapporten. Ifølge Conway «er ikke Trump kjent med dette».

Putin-vennlig



Flere amerikanske medier melder imidlertid at både Trump og Obama har fått rapporten, som både inneholder påstander om at russerne sitter på en sexvideo og kompromitterende finansiell informasjon.

Denne rapporten baserer seg angivelig på arbeidet til en britisk spion som var stasjonert i Russland på 90-tallet, som hevder at russerne filmet Trump med prostituerte på et Moskva-hotell i 2013. Denne videoen skal visstnok, sammen med påståtte bevis for at Trump deltok i sexfester i St. Petersburg, ha blitt brukt til å overtale Trump til å jobbe for russerne.

Donald Trump har i lang tid blitt beskyldt for å være unormalt Russland-vennlig. Den russiske sjakklegenden Garry Kasparov, som er meget kritisk mot president Vladimir Putin, påpekte tidligere denne uka via Twitter at Trump har kritisert republikanere, demokrater, paven, valget i USA, CIA, FBI, Nato og Meryl Streep, men at han aldri har kritisert Putin.

Høringer i Senatet

Onsdag er Rex Tillerson, kandidat til utenriksminister, i en høring i Senatet, som må godkjenne hans nominasjon. Under denne høringen sa Tillerson ar Russland har handlet imot USAs interesser.



- Mens Russland søker respekt og vil spille en rolle på den globale scenen, har landet nylig handlet på en måte som krenker amerikanske interesser, sa Tillerson.



Han ble også spurt om han vil beskrive Russlands president Vladimir Putin som en krigsforbryter etter Russlands handlinger i Aleppo.



- Jeg vil ikke bruke de ordene, svarte Tillerson.



Den tidligere ExxonMobil-sjefen har hatt tette forbindelser til Russland under sitt arbeid for oljegiganten.



If Putin has compromising leverage over Trump, as seems likely, it will be about the things Trump cares about, money & perception of riches. — Garry Kasparov (@Kasparov63) January 11, 2017

Trump has criticized: Republicans, Democrats, the Pope, US elections, CIA, FBI, NATO, Meryl Streep.

Trump hasn't criticized: Vladimir Putin. — Garry Kasparov (@Kasparov63) January 9, 2017