OBOS-prisene fortsetter å falle

Prisene på brukte OBOS-boliger i Oslo sank med 4,2 prosent i oktober. Så langt i år har OBOS-prisene i Osloområdet falt med 9,2 prosent.

I oktober var 58.180 kroner den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Osloområdet. Det er en prisnedgang på 4,2 prosent fra september. Var boligen din verdt 4 millioner kroner i september, har verdien gått ned med 160.000 kroner på en måned.

Prisene er nå 4,7 prosent lavere enn de var i oktober 2016.

I toppmåneden februar var gjennomsnittsprisen 65.006 kroner per kvadratmeter.

– Det var ventet en svak utvikling i 12-månedersveksten i år, da vi måler oss mot en svært sterk prisvekst i fjor høst, sier kommunikasjonsdirektør i OBOS, Åge Pettersen.

Det er særlig toromsleilighetene, som hadde størst prisvekst inntil markedet snudde, som nå har den største prisnedgangen. Pettersen påpeker at det fortsatt er et jevnt og godt salg av nye boliger, men at prisene har falt i alle bydelene hvor OBOS omsetter flest boliger. Prisfallet er noe sterkere i ytre by enn i indre by.

På landsbasis lå den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger på 51.539 kroner i oktober. Dette er 3,7 prosent lavere enn i september, og 4,2 prosent lavere enn i oktober 2016.

Ifølge Pettersen steg OBOS-prisene i Oslo i snitt med nesten 30 prosent i fjor, noe som betyr at de fleste boligeiere har fått en god økning i boligkapitalen på ett år.

– Det gir de fleste en solid buffer til å avansere på boligstigen, selv med et kraftig prisfall, sier Pettersen.

I oktober skiftet 759 OBOS-tilknyttede boliger eiere, mot 761 i september og 689 i oktober 2016.

