Odd Reitan: - Vi gjorde en feil

ANNONSE

Odd Reitan sier til Dagens Næringsliv at Rema 1000 sin bestevennstrategi var nødvendig, men at den ble kommunisert dårlig.

– Den var ikke nødvendig slik den ble forklart. Vi gjorde en feil. Det har med kommunikasjonen å gjøre. Tanken var god, men måten vi innførte det på var ikke bra. Det er vi enige om, sier Reitan.

Les også: Kunder ber Rema 1000 ombestemme seg: - Snu i tide



- Alt faller ikke i god jord



Han sier at lavpriskjeden Rema 1000 var nødt til å smalne inn utvalget for å holde prisene nede, men at man samtidig ønsket å ha et utvalg av lokal mat i butikkene.

Samtidig innførte Rema lojalitetsprogrammet Æ, der kundene skulle få opptil 10 prosent rabatt på varer de kjøpte mye. Hensikten var å treffe bedre med markedsføringstiltak, enn å sette ned prisen på enkelte varer som ikke alle kundene kjøpte.

Les også: Rema 1000-butikk opplever 20-30 prosent nedgang etter Mack-krangel

– Vi har hatt slike opplevelser tidligere også. Det er ikke alle beslutningene som faller i god jord hos forbrukerne fra dag én, men det har et formål som har tenkt å gi effekt, sier Rema-sjef Ole Robert Reitan til DN.

Elendige tall



Mandag kom det fram at februar 2017 ble en rekorddårlig måned for Rema 1000.

Les også: - Katastrofetall for Rema 1000 - kundene svikter

Les også: Reitan-gruppen: - Bedre resultat enn noensinne

Tall fra analyseselskapet Nielsen viste organisk omsetningsnedgang på 3,6 prosen, og at Remas markedsandel har gått ned 0,6 prosentpoeng til 23,5 prosent.

2016 ble også et dårlig år for Rema, viser tall fra Nielsen.

På kjedens egen Facebook-side har irriterte kunder det siste døgnet ytret et ønske om at Rema 1000 skal gå tilbake til sin gamle strategi.

Blogg: Hva er det Rema ikke skjønner?