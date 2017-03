BYGGER: Odfjell har avtalt bygging av to nye kjemikalietankere med verft i Kina. (Odfjell)

Odfjell signerer milliardavtale med kinesisk verft

Odfjell har signert en intensjonsavtale verdt nesten en milliard kroner om bygging av ytterligere to kjemikalietankere for et kinesisk verft.