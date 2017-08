Olav Thon og Christian Ringnes med kraftig Oslo-advarsel

Frykter rasering av næringslivet i bygateneOlav Thon mener fjerningen av biltrafikk i Oslo sentrum kan få dramatiske konsekvenser. Også Christian Ringnes er bekymret.

Det har kommet en rekke høringsuttalelser i forbindelse med områderegulering for gater og byrom i Oslo sentrum, hvor et bilfritt byliv står sentralt.

Blant de siste som sendte inn en uttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) før høringsfristen utløp 11. august, er Olav Thon, skriver Estate Nyheter.

Han påpeker at plangrep som fører til at gateparkering i sentrum skal fjernes, og biltrafikk skal forhindres tilgang i størst mulig grad, vil påvirke mye av virksomheten i Oslo sentrum.

– Tilgjengelighet er en avgjørende faktor for næringsdrivendes eksistensgrunnlag. Vi frykter derfor at de varslede plangrep kan medføre rasering av næringslivet i våre bygater og tap av arbeidsplasser, skriver han til PBE.

Thon mener det bør legges opp til prosess der konsekvensene for næringslivet og boligsituasjon analyseres grundig før de konkrete tiltakene besluttes.

– Aktørene i området må få innsikt i de konkrete løsningene som planlegges, og få mulighet til å medvirke i planprosessen på et detaljert nivå, uttaler han.

Christian Ringnes i Eiendomsspar har også sendt inn en høringsuttalelse like før fristens utløp. Han har tidligere uttalt at «bilfritt Oslo sentrum er forhastet», og han følger nå opp med å påpeke at «en hovedutfordring for ambisjon om en bilfri by, er knyttet til tempo og omfang i gjennomføringen i planene», skriver Estate Nyheter.

– Dersom man nærmest straks er villig til å ta i bruk ethvert tilgjengelig virkemiddel i dette arbeidet, skulle det ikke by på store vanskeligheter å oppnå målsettingen om et bysentrum uten biler. Men dersom Oslo får et bilfritt sentrum før byen har fått bilfrie sentrumsbrukere, kan byen som den sentrale aktivitetsarena for handel, kultur, næring og opplevelser bli satt dramatisk tilbake, skriver Ringnes til PBE.

Han poengterer at et bysentrums funksjon forutsetter at det brukes.

– Dersom bilbruken primært reduseres fordi bybruken reduseres, oppnås i realiteten bare et dårligere og et svekket Oslo sentrum. En slik situasjon kan ingen være interessert i å forfølge, aller minst kommunen og byen selv, mener Ringes.