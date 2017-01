Olden ut av Rema

ANNONSE

Rema kvitter seg i disse dager med en rekke kjente merkevarer i sin nye satsing fremover.

Dove såpe, Knorrs supper, Tine-produktene Yt, Tines Is-te og Noisy, Uncle Ben´s, Haribo, Lerum syltetøy, Ajax, Palmolive og flere tannkremer, en rekke Coca-Cola-produkter, som Sprite, Urge og Fanta, Mack og andre øl som Hansa, Aass, Borg og CB og Kims potetchips er alle i faresonen.

- De ansatte er triste

Sist ut fra Remas hyller er mineralvannet Olden.

- Rema vil ikke ha oss lenger, det er veldig trist og spesielt for forbrukerne, sier administrerende direktør Lars A. Midtgaard i Hansa Borg til Nettavisen.

Lars A. Midtgaard i Hansa Borg beklager dypt situasjonen.

- Rema 1000 kommer til å prioritere eget vann fremover, og vi er stilt i skyggen av Ringnes sin bestevannavtale, legger han til.

Midtgaard sier til Nettavisen at de ble kjent med avgjørelsen til Rema i desember.

- Hva synes du om Rema 1000s nye satsing?

- Jeg har stor forståelse for at Rema vil skille seg ut, men synes det er leit at dette går utover vareutvalget for forbrukerne og distriktsarbeidsplassene.

Tidlig i 2016 ble en del av Oldens produkter fjernet, og fra slutten av februar er Oldens flasker helt ute.

25 prosent salg i dagligvarehandelen



- Kundene har valgt bort Olden, sier Mette F. Beyer.

Olden er et naturlig mineralvann som har sin opprinnelse fra Blåfjellskilden ved Jostedalsbreen Nasjonalpark.

I fjor ble det fylt 8 millioner liter kilde på flaske på tapperiet i Oldedalen.

25 prosent av alle Olden-produkter solgt gjennom dagligvarekjeden.

- Kommer ikke til å velte selskapet

Ifølge direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema, Mette Fossum, viser selskapets tall en omsetning på 15 prosent.

– Jeg kan vanskelig se at en omsetning på 15 prosent kommer til å velte hele Olden. Omsetningen i våre butikker har gått nedover, fordi kundene har valgt bort Olden, sier Fossum til NRK.