- Nå skal det bli annerledes.

Under dagligvarebransjens høstmøte i Tønsberg torsdag, kom Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan med flere innrømmelser, skriver Aftenposten.

Han sa at han tror hva kjedens motgang det siste året, med tap av markedsdeler til konkurrentene og en omdømmeknekk, skyldes at de har mistet fokus.

Han sier de gikk ut ifra at kundene visste at de var billigst, og at de derfor begynte å prate om andre ting, som økologiske varer og kutt av palmeolje.

- Nå skal det bli annerledes. Vi skal snakke mye mer om det som er kjernevirksomheten vår, som er pris, pris, pris, sier han til Aftenposten.

Leverandørene tolket en unnskyldning ut av talen Reitan holdt å høstmøtet. Noe Rema-sjefen selv bekrefter at stemmer.

- Alle mennesker gjør feil, så jeg får bare rette opp i det og gå videre, sa han i talen.

