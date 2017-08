Oligark slo norsk batteriselskap konkurs

Alevo skulle produsere batterier med superrask respons og tilnærmet uendelig levetid. Slik gikk det ikke.

En rekke nordmenn har investert i Jostein Eikelands batteriselskap Alevo. Fra høsten 2016 kjøpte den russiske oligarken Dimitri Rybolovlev seg opp i Alevo med til sammen to milliarder kroner.

GRÜNDER: Jostein Eikeland etablerte batteriselskapet Alevo.

Rybolovlev satte inn sine egne menn i ledelsen, og flere av Eikelands tidligere medarbeidere måtte gå. Nå er selskapet slått konkurs.

- Denne avgjørelsen ble tatt som følge av store utfordringer med å kommersialisere produksjonen av denne teknologien, og manglende finansiering til å fortsette etter gjentatte forsinkelser i produksjonen. Dette er en trist dag for våre dedikerte ansatte og våre partnere, samt for Alevos teknologi, skriver finansdirektør Peter Heintzelman på selskapets hjemmeside.

- Det som kommer fram nå, er helt nytt for meg, sier en av de norske investorene, Rolf Westfal-Larsen til Dagens Næringsliv.

- Dette er en nedtur for veldig mange. For noen har det gått mye penger ut her, sier en annen investor som ønsker å forbli anonym.