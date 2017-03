ANNONSE

På børsen gikk alle de fem mest omsatte selskapene opp. Blant de mest omsatte aksjene var oljeselskapene Statoil og Subsea 7, som gikk opp 2,28 prosent og 1,83 prosent. På omsetningstoppen lå også Norsk Hydro (1,37 prosent), DNB (1,10 prosent) og Marine Harvest (0,45 prosent).

Seadrill tok seg opp igjen etter gårsdagens nedgang og var dagens vinner, med en aksjeoppgang gikk opp 8,87 prosent.

Et fat nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt for 52,74 dollar, mens amerikansk lettolje gikk for 50,30 dollar. Både hovedindeksen på børsen og oljeprisen har steget hver dag siden mandag.

Ved flere av de toneangivende børsene i Europa var utviklingen svakt positiv. DAX 30-indeksen i Frankfurt gikk opp 28 prosent, CAC 40 i Paris var opp 0,34 prosent, mens FTSE 100 i London gikk svakt ned, 0,18 prosent.

