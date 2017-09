Oljebransjen ber Ap, Høyre og Frp levere om Lofoten-olje

Det er viktig å komme i gang med en konsekvensutredning av oljeaktivitet i Lofoten, understreker Norsk olje og gass, som ønsker Aps signaler velkommen.

– Dette valget har avklart at det er det samme brede flertallet bak norsk oljepolitikk i det nye Stortinget som i det forrige, sier Norsk olje og gass' sjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til NTB.

Bellona synes det er «nitrist» om Ap nå går sammen med regjeringen og åpner for konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten.

Arbeiderpartiet står klar til å samarbeide med regjeringen om konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten dersom Venstre og KrF ikke lykkes i å binde Høyre og Frp til masta, bekreftet Ap-leder Jonas Gahr Støre overfor NTB tirsdag.

- Viktig å komme igang



Det er naturlig og selvsagt at Ap vil søke å få gjennomslag for sin politikk, mener Schjøtt-Pedersen, som i en årrekke var Ap-statsråd og stabssjef for statsminister Jens Stoltenberg.

– Det er viktig at vi klarer å komme i gang med konsekvensutredning av virksomhet i dette området. Derfor forventer jeg at de tre partiene som har et så stort flertall i Stortinget, gjennomfører det de har sagt de skal gjøre, sier han.

– Her vet vi at det er sammenfallende syn mellom Ap, Høyre og Frp. Det er ikke overraskende at disse partiene, inkludert Ap, peker på at det faktisk er et flertall i Stortinget for dette. Det vil være langt mer problematisk hvis Stortingets brede flertall ikke kommer til uttrykk.

Norsk olje og gass, en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter, minner om at det er snakk om en konsekvensutredning, som i sin tur skal gi grunnlag for å beslutte hva man kan gjøre videre.

- Hvor er logikken?

Bellona påpeker at Ap i valgkampen gikk mot avfallsdeponi på Brevik i Telemark på grunn av lokal motstand. I Lofoten er alle kommunene og flertallet i befolkningen imot oljeutvinning, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.

– Hvor er logikken? Om Støre mener alvor med å ta lokale hensyn, kan han og Ap aldri støtte en konsekvensutredning, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han mener ønsket om å gå sammen med Høyre og Frp viser hvor ille Arbeiderpartiets miljøpolitikk har blitt.

– Det er like nitrist som det er skremmende at dette er det første politiske Støre gjør etter valget, sier han.

Aps landsmøte gikk i vår inn for å utrede konsekvensene av olje- og gassvirksomhet i et område sør for Lofoten (Nordland 6) i neste stortingsperiode.

