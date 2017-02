ANNONSE

- Hovedstyret er tilfreds med at avkastningen både i 2016 og over tid har vært god, sier Øystein Olsen, leder for hovedstyret i Norges Bank i en pressemelding tirsdag.

Oljefondets årsrapport viser at aksjeinvesteringene, som utgjør rundt 63 prosent av fondet, ga en avkastning på hele 8,7 prosent i 2016, mens avkastningen på renteinvesteringene, cirka 34 prosent av fondet, var på 4,3 prosent.

Dårligst gikk det for eiendomsinvesteringene, som utgjør 3,2 prosent av fondet. Der var avkastningen kun 0,8 prosent.

Fondet utgjorde totalt 7.510 milliarder kroner ved utgangen av 2016.

- Avkastningen i 2016 var preget av fallende internasjonale renter i første halvår og sterke aksjemarkeder i andre halvår. Året startet med uro i markedene, og usikkerhet rundt utviklingen i Kina, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management, i en pressemelding.

Han viser til at de første tre ukene av året var de globale aksjemarkedene ned 10 prosent.

- Markedene stabiliserte seg i løpet av året, og fondet fikk nok en gang god aksjeavkastning, sier Slyngstad.

Ellers bidro en sterkere krone til et dårligere resultat enn hva man ellers ville fått. Oppgang mot de fleste valutaer for kronen reduserte fondets verdi med 306 milliarder kroner.