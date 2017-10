Oljefondet har kjøpt 400 USA-eiendommer

Promotion med annonselenker Tyverisikker ryggsekk

Fem minutter unna Donald Trump i Det hvite hus ligger en av 400 oljesmurte norske eiendomsinvesteringer i USA.

WASHINGTON D.C. (Nettavisen): Etter et rolig år i 2016, ligger det an til høyere investeringstakt innen eiendom for oljefondet. I årene framover kan fondet komme til å svi av rundt 40 milliarder norske kroner årlig. Det tilsvarer ti operabygg. Nye føringer gjør at fondet kan investere mer i eiendom enn før - inntil 7 prosent av fondets verdi. Men markedsutviklingen og investeringsmulighetene vil avgjøre, understreker forvalterne. Avkastningen skal som før bidra til å smøre norske statsbudsjetter framover.

Store i USA

I 2013 begynte det norske oljefondet - Statens pensjonsfond utland - å gjøre eiendomsinvesteringer i USA. Nå teller porteføljen rundt 400 kontorbygg- og logistikkeiendommer fra øst- til vestkyst. New York, Boston, Washington D.C. og San Francisco er byene fondet har satset i.

- Vi ser at investeringene våre blir lagt merke til i markedet og at stadig flere blir kjent med hvem vi er som eiendomsinvestor, sier mannen som har ansvar for USA-investeringene i Norges Bank Real Estate Management, Per Løken.

2016-tallene for USA-delen av satsingen viser et verdianslag tilsvarende 93 milliarder kroner norske kroner. I landets egen valuta blir det nær 11 milliarder dollar (10.892.819.334).

Eier mer enn Trump i USA

Til sammenligning var Donald Trumps eiendomsportefølje gjennom Trump-organisasjonen i 2015 «bare» på rundt 3,5 milliarder amerikanske dollar.

Nettavisen har tatt to av oljefondets eiendommer i Washington D.C. i nærmere øyesyn.

I sommer sikret fondet naboskap til Det hvite hus og president Donald Trump. Leietakere i 1101 New York Avenue NW - et tolv etasjer høyt kontorbygg i stål og betong i down town Washington - har utsikt til de kjente byggene og monumentene fra de øverste etasjene og fra takterrassen. Fra en annen adresse - 900 16th Street NW - er du enda nærmere USAs «commander-in-chief». Du ser rett ned på Det hvite hus på gaten utenfor og har under fem minutter å gå hvis du vil avlegge presidentboligen et besøk. I det ene hjørnet på kontorbygget ligger restauranten Mirabelle der de som har råd kan spise god fransk-amerikansk mat på hvite duker.

Investerer med partnere

Begge disse investeringene er gjort i kompaniskap med eiendomsselskapet Oxford Properties Group. Fondet investerer sammen med partnere for å dra nytte av deres lokalkunnskap og ekspertise. På USA-satsingen har oljefondet eierandeler som varierer fra 44-50 prosent. Eierandeler i andre land varierer. I Europa har fondet gjort flere investeringer alene uten partner.

Kartet viser hvilke eiendommer i USA Staten pensjonsfond utland har investeringer i.

- Ikke bestemt oss for et beløp

Alt tyder på at Norges Banks Real Estate Management vil fortsette investeringstakten i utvalgte byer - også her i USA.

- Investeringstakten er avhengig av markedsutviklingen og mulighetene vi finner. Vi investerer når vi finner gode muligheter i tråd med strategien vår. Det er ikke slik at vi har bestemt oss for et beløp på forhånd, sier Løken i et epostsvar til Nettavisen.

Han viser imidlertid til hva oljefondets eiendomssjef Karsten Kallevig har uttalt tidligere om at fondet ser for seg å investere en halv prosent av fondets verdi i eiendom årlig.

Med en markedsverdi nå på 8000 milliarder kroner, blir det 40 milliarder norske kroner - hvert år.

- Dette gjelder fortsatt. Det er imidlertid ikke noe mål i seg selv, og det er investeringsmulighetene som avgjør hvor mye som faktisk blir investert hvert år. Dette gjelder i samtlige markeder. Vi regner med at det kan være store avvik fra år til år, opplyser Løken.

Tok seg opp

Urolige finansmarkeder i begynnelsen av 2016 gjorde at Norges Bank Real Estate Management holdt en lav profil de første seks månedene. Så tok det seg opp, og det ble flere eiendomskjøp i USA og Europa. I alt ble det investert 19,1 milliarder kroner, og det ble solgt eiendom for 2,6 milliarder. Oljefondets unoterte eiendomsinvesteringer ga en avkastning på 1,7 prosent i fjor.

Fakta om Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, er sparing til fremtidige generasjoner.

Fondet investerer i internasjonale aksjer, rentepapirer og eiendom.



Ved utgangen av første halvår 2017 var verdien av Statens pensjonsfond utland 8018 mrd. kroner.

Regjeringens forslag til budsjett for 2018 innebærer en bruk av oljeinntekter på 231,1 mrd. kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet. Det svarer til 2,9 pst. av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året.



Siden handlingsregelen ble innført har sterk vekst i fondskapitalen bidratt til at hver sittende regjering har kunnet øke bruken av oljeinntekter betydelig.

Hver syvende krone som brukes over offentlige budsjetter, hentes nå fra pensjonsfondet.

Se alle fondets investeringer her.



(Kilde: Nasjonalbudsjettet 2018 og Norges Bank Investment Management).

