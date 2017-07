Oljefondet med nytt praktkjøp i Paris

Oljefondet har satt opp farten igjen med sine eiendomskjøp og kjøper ny prakteiendom i Paris.

Etter å ha hatt et rolig 2016 når det gjelder eiendomskjøp, ser det nå ut til at Oljefondet har satt opp tempoet igjen. I begynnelsen av juli gjorde Oljefondet to store eiendomskjøp i Washington med investeringer på til sammen 264,8 millioner kroner. Siden har fondet kjøpt ytterligere eiendommer i Berlin og Paris.

I Berlin kjøpte Oljefondet i midten av juli 100 prosent av det nye kontorbygget til Axel Springer i Berlin sentrum. Prisen var 425 millioner euro, og transaksjonen er en sale leaseback-avtale hvor Axel Springer leier eiendommen. Oljefondet tar over bygget på 52 500 kvadratmeter når det står ferdig i desember 2019.

Rett før helgen sist kjøpte Oljefondet 100 prosent av eiendommen 6-8 boulevard Hassmann sentralt i Paris, skriver estatenyheter.no. Eiendommen er på 24 500 kvadratmeter og koster 462,2 millioner euro. Selgere er to selskaper eid av Abu Dhabi Investment Authority.

Oljefondet har nå en verdi på til sammen 7750 milliarder kroner. Tidligere har fondet hatt et mandat om å kjøpe seg opp i eiendom på inntil 5 prosent av fondet. Det vil si til nesten 390 milliarder kroner.

Mandater er senere endret til 7 prosent, samtidig som eksponeringen må ses i sammenheng med forventet avkastning i aksje- og obligasjonsmarkedet.

Ved årsskiftet hadde fondet eiendommer for 191 milliarder kroner, noe som utgjorde 2,5 prosent av totalen. Det betyr at Oljefondet må kjøpe eiendom for 200 milliarder kroner for å komme opp i 5 prosents eiendomsandel. Enda mer hvis de skal høyere, skriver estatenyheter.