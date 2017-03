Oljefondet satte investeringsrekord i Israel i fjor

ANNONSE

Statens pensjonsfond utland – det såkalte oljefondet – la tirsdag fram sin rapport for 2016. Fondet hadde ved årsskiftet en samlet beholdning på 25, 6 milliarder kroner i israelske aksjer og rentepapirer, en økning på én milliard kroner sammenlignet med året før, skriver Dagen.

Leder Kathrine Jensen i Palestinakomiteen er lite imponert over oljefondets rekordinvestering i Israel.

– Jeg mener Israel er en apartheidstat. De har omkring 60 lover som diskriminerer de som ikke er jøder, og da særlig den palestinske befolkningen som bor i selve Israel, sier Jensen til avisen. Hun ber fondet være oppmerksom på at de ikke investerer i selskaper som bryter folkeretten i Israel eller andre steder.

–Etikkrådet i oljefondet bør ta dette på alvor, og foreta et etisk ansvar for sine investeringer, sier Jensen. Jørund Rytman (Frp), leder for Israels venner på Stortinget, sier på sin side at resultatet er gledelig.

– Dette er bra for næringslivet og folket i Israel, og jeg er sikker på at dette også er en bra investering for det norske folk. Bak denne investeringen er det nok grundige analyser fra våre flinke folk i oljefondet, sier han.

