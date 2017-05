Oljefondet verdt over 8.000 milliarder

ANNONSE

– I forrige uke passerte fondet 8.000 milliarder kroner etter en svært god start på året, konstaterte oljefondets sjef Yngve Slyngstad i den årlige høringen om forvaltningen av fondet i Stortingets finanskomité tirsdag.

Siv Jensen hadde ingen store nyheter å komme med i sin redegjørelse. Det ble allerede i mars klart at regjeringen sier nei til å la fondet investere i unotert infrastruktur, som vindmøller, solenergi, sykehus, fengsler eller veier.

– Jeg vil advare mot å legge andre føringer enn finansielle på fondet, sa finansministeren, som mener fondet ikke er godt egnet til å bære politisk, omdømmemessig og regulatorisk risiko knyttet til slike investeringer.

Hun lukket imidlertid ikke døren helt.

– Det kan hende at man kan åpne for det på et senere tidspunkt, forklarte finansministeren.

Regjeringen anbefaler også å øke aksjeandelen i fondets investeringer til 70 prosent, i håp om økt avkastning i en tid med svært lave renter.

Jensen understreket også at regjeringens forventning til avkastning fra Statens pensjonsfond utland (SPU), eller oljefondet, nå er 3 prosent, mot tidligere 4 prosent.

– Dette er langsiktige anslag. Avkastningen vil kunne bli vesentlig høyere eller vesentlig lavere i enkelte år.

