Oljehopp ga kronehopp

To prosent høyere oljepris er driveren, noterer analytiker i DNB Markets Kjersti Haugland torsdag morgen.

Et fat Brent Blend handles nå til 52,5 dollar fatet. Den ukentlige rapporten om amerikanske oljelagre, som viste en nedgang på 3,9 millioner fat, utløste prisoppgangen.

- Vår oljeanalytiker Torbjørn Kjus har troen på en markert prisoppgang i løpet av året. Det er en viktig grunn til at vi venter en betydelig sterkere krone. Vi anslår at EURNOK skal gå fra dagens 9,16 til 8,60 om seks måneder.

Kronen har styrket seg mot euro det siste døgnet.

Det private forbruket i Norge steg med 1,6 prosent i fjor.

- Det skyldtes ene og alene økt kjøp av tjenester. Vareforbruket nemlig sto nemlig helt stille, sammenlignet med året før. I år venter både Norges Bank og vi at bedret kjøpekraft som følge av lavere prisvekst vil bidra til å løfte forbrukernes varekjøp. Klokken 08 i dag får vi statistikk om detaljhandelen i februar. Vi venter en vekst på 0,4 prosent fra måneden før, etter en vekst på 1,4 prosent i januar. Det vil i så fall bety at vi har fått en forsiktig start på året, i og med at omsetningen ikke har kommet tilbake på nivået vi hadde før det markerte fallet i desember.

Euroen svekket seg og lange swap- og statsrenter trakk ned i kjølvannet av en Reuters-artikkel som var basert på seks anonyme kilder i og nær ESBs rentekomité.

- Kildene hevdet at sentralbanken nå er lite lysten på å endre noe i kommunikasjonen etter at bare små endringer i mars fikk merkbart utslag i markedsrentene. En av kildene sier at ESBs kommunikasjonsvri ble «veldig overtolket» og at meningen var å trekke frem en redusert nedsiderisiko, ikke å signalisere at den nåværende politikken snart avsluttes, skriver Haugland.