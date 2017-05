Oljekutt sender Oslo Børs til nye høyder

ANNONSE

Russland og Saudi-Arabia har i natt kunngjort at de er blitt enige om å forlenge avtalen om å begrense produksjonen av olje fram til mars neste år.

Saudi-Arabia og Russland forlenger kutt i oljeproduksjonen

Russland og Saudi-Arabia er verdens to største oljeprodusenter og står til sammen for rundt en fjerdedel av all oljeproduksjon i verden. Oljeprisen reagerte umiddelbart med et prishopp og Nordsjøolje koster nå rundt to dollar mer pr fat enn det gjorde før nyheten sprakk. Prisen er mandag ved ni-tiden 51,87 dollar fatet.

Børs: Oppgang i Asia unntatt Japan

Oslo Børs løftes rundt 0,50 prosent mandag etter å ha stengt på sitt høyeste nivå noensinne fredag. Børsen var på sitt meste opp til 726,8 poeng, noe som er ny bestenotering i løpet av en handelsdag.

Schibsted-fest på rekordsterk Oslo Børs

NY TOPP: Børsen svinger seg opp til ny bestenotering nok en dag.

Det er naturlig nok oljerelaterte selskaper som driver oppgangen. Statoil stiger 1,9 prosent, mens Kjell Inge Røkkes oljeselskap Aker BP er opp til 2,1 prosent og Kristian Siems oljeservicegigant Subsea 7 stiger 2,0 prosent.

Samtidig styrker den norske kronen seg til sitt sterkeste nivå denne måneden mot både dollaren og euroen. En euro koster nå 9,33 kroner, mens du må ut med 8,52 kroner for en dollar. Det er det sterkeste siden slutten av april.

Kronen svekket seg voldsomt tidligere denne måneden i en markedsbevegelsen som fikk analytikerne til å klø seg i hodet. Usikkerhet rundt hvorvidt Opec, der Saudi-Arabia er det mektigste landet, og Russland ville videreføre kutte bidro imidlertid til svekkelsen.

Økonomer mener kronen burde vært mye sterkere

