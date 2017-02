Oljeopptur og optimisme på Oslo Børs

ANNONSE

DNB, Statoil og Marine Harvest var mest omsatt etter drøye to timers handel, og steg henholdsvis 0,5, 0,7 og 1,0 prosent. Hydrogenselskapet NEL steg hele 15,3 prosent etter en børsmelding om at man har inngått en kontrakt for hydrogenstasjoner i California.

Også Norsk Hydro, Orkla, Telenor og Norwegian steg mandag formiddag, med henholdsvis 0,3, 0,5, 1,2 og 1,5 prosent. På topp-ti-listen var det bare Gjensidige-aksjen som falt, med 0,6 prosent.

I Europa sto CAC 40-indeksen i Paris og FTSE 100 i London nærmest stille, mens DAX 30 i Frankfurt løftet seg 0,6 prosent mandag formiddag.

Oljeprisen var på vei opp, og nordsjøoljen ble i 11-tiden omsatt for rundt 56,3 dollar fatet på spotmarkedet, mens et fat amerikansk lettolje gikk for 53,3 dollar.

