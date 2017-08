Oljepris rundt 50 dollar ikke lenger noen krise

Utsiktene til en oljepris på rundt 50 dollar fatet betyr ikke lenger dommedag for verdens store oljeprodusenter.

De siste halvårsrapportene viser at de store selskapene gjennom kostnadskutt klarer å sikre en pen fortjeneste, selv med såpass lave oljepriser. De fem store – BP, Chevron, ExxonMobil, Shell og Total – hadde en netto fortjeneste på til sammen 23 milliarder dollar.

Resultatene viser at de enten har økt sine overskudd eller omgjort underskudd til overskudd, en noe annen situasjon enn den som var på samme tid i fjor.

Men unntak av ExxonMobil har alle tjent på å øke produksjonen i forhold til samme periode i 2016. Viktigere for bunnlinjen har det vært at alle tjente på økte priser som følge av at OPEC og Russland ble enige om å begrense produksjonen.

Prisen på basiskvaliteten Brent crude lå i gjennomsnitt på 51,7 dollar fatet gjennom første halvår, opp betydelig fra 39,8 dollar i samme periode i fjor.

Men om fortjenesten er milevidt unna det selskapene hanket inn da oljeprisen for tre år siden lå på 100 dollar fatet, viser tallene at de store kan tjene penger selv om prisen blir liggende på dagens nivå. Og det tror mange den blir framover.

– Det er tøffe tilstander, og slik kan det nok bli noen tid framover. Men vi er nå som selskap satt opp til å stå imot svingninger i prisen, sier BPs toppsjef Bob Dudley. (©NTB)