Oljeprisen faller til ny årsverste

ANNONSE

Oljekartellet Opec la frem månedsrapporten sin for mars.

Det var håpet at denne rapporten ville komme med gode nyheter for alle som tjener på en høy oljepris.

Les mer her: Analytiker: - Dette kan være redningen for oljeprisen

I stedet ble det skuffelse.

Saudi-Arabia øker produksjonen

ANALYTIKER: Trond Omdal i Pareto Securities

Produksjonen viser at Opec samlet sett kuttet produksjonen med 140.000 fat pr dag, noe som i utgangspunktet er en god nyhet. Men Saudi-Arabia, det suverent viktigste landet i Opec, ødela en mulig oljeprisfest ved å gå mot strømmen og rapportere en produksjonsøkning på 200.000 fat pr dag i samme måned.

- Det signaliserer at Saudi-Arabia ikke ønsker å ta så mye av kuttene selv. Det er det som sender oljeprisen ned, sier oljeanalytiker Trond Omdal i Pareto Securities til Nettavisen.

Saken fortsetter under grafen.

NEDGANG: Oljeprisen er nær sitt laveste nivå på over halvannet år.

Fortsatt lavere oljetilbud enn etterspørsel

Prisen på nordsjøoljen Brent 1. posisjon faller ned til rundt 50,36 dollar pr fat, det laveste nivået så langt i år, og en nedgang på ti prosent på en uke.

Man må faktisk tilbake til Opec-møtet 30. november i fjor, da oljeprisen bykset opp over fire dollar, for å finne et lavere nivå.

Det amerikanske WTI-oljen faller dessuten ned til 47,33 dollar fatet.

Omdal understreker at utsiktene for oljemarkedet ikke er så ille.

- Selv med økningen til Saudi-Arabia, produserer Opec langt mindre olje enn det verden trenger. Det betyr at på sikt vil de globale oljelagrene vil stige, sier Omdal.