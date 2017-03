Oljeprisen fortsetter ned

ANNONSE

Oljeprisen har hatt en svært dårlig utviklingen den siste tiden og er ned rundt ti prosent på en uke.

Natt til mandag nådde oljeprisen et foreløpig bunnpunkt for året på like under 51 dollar.

Rigg-nedgang

Den siste nedgangen kommer etter at oljeserviceselskapet Baker Hughes fredag meldte om oppgang i antall oljerigger i virksomhet i USA.

Saken fortsetter under grafen.

FALL: Oljeprisen nådde årsverste natt til mandag og ligger fortsatt langt under snittet de siste ukene.

- Dette overskygget nyheter som bør være positive for oljeprisen, som et fall i produksjon i Libya på 80.000 fat pr dag, sier oljeanalytiker Trond Omdal i Pareto Securities til Nettavisen.

Men snart kan redningen komme for oljeprisen. Allerede tirsdag legger oljekartellet Opec, som står for en tredjedel av verdens oljeproduksjon, frem månedsrapporten sin med produksjonstall for februar.

Venter oljepris på 60 dollar

Den forrige månedrapporten viste et klart fall i oljeproduksjonen i Opec-landene.

ANALYTIKER: Trond Omdal I Pareto Securities

- Vi venter at tirsdagens rapport vil igjen vise et klart fall i Opec-produksjonen og det vil være støttende for oljeprisen, sier Omdal.

Det internasjonale energibyrået (IEA) legger også frem rapporter onsdag, noe Omdal også tror vi gi oljeprisen et løft.

Pareto-analytikeren tror det dermed ikke er lenge til prisen på Nordsjøolje er tilbake på rundt 55 dollar fatet, som var rundt snittnivået de siste månedene.

- Vi tror nedgangen den siste tiden er en kortsiktig «selloff». Vi venter en snittpris i andre kvartal på 60 dollar. Det som har skjedd den siste uken endrer ikke på det, sier Omdal.

Tross oljeprisnedgangen er Oslo Børs nesten uendret mandag. Oljerelaterte selskaper som Statoil og Aker BP faller litt, mens Telenor, Hydro og Yara er litt opp.