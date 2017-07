Oljeprisen over femti dollar

Oljeprisen er over femti dollar fatet for første gang siden 1. juni.

Prisen på nordsjøolje, Brent 1. posisjon, brøt den symbolsk viktige grensen på femti dollar fatet for første gang på 50 dager torsdag.

Oljeprisen har hatt en svak utvikling så langt i år, drevet av usikkerhet rundt Opec-samarbeidet og uro i Midtøsten. Etter å ha startet året på en nivå nær 57 dollar fatet, falt oljeprisen til årsverste på under 45 dollar fatet for en måned siden.

Lagerrapport gir løfte

Siden den gang har imidlertid prisen pekt i riktig retning for Norges del, og en fat nordsjøolje handles nå for 50,11 dollar fatet.

MENER OPEC HAR MISTET GREPET: Oljeanalytiker Tina Saltvedt i Nordea Markets

Oljeprisen har steget en dollar bare det siste døgnet og en viktig driver for det var oljelagerrapporten til Det amerikanske energidepartementet, som ble lagt frem onsdag kveld.

- Både råoljelagrene og bensinlagrene falt, så det er klart at de hjelper på oljeprisen, sier oljeanalytiker Thina M. Saltvedt i Nordea Markets til Nettavisen.

Møte kan løfte prisen

Også andre ting har bidratt til å styrke prisen.

Det internasjonale oljebyrået meldte i forrige uke at etterspørselen etter olje stiger. Dessuten skal Opec-land og endel oljeproduserende land som ikke er med i Opec møtes for å diskutere oljemarkedet.

Opec vedtok i slutten av mai å videreføre produksjonskuttene de innførte i slutten av fjoråret. Kuttene har imidlertid så langt gitt lite effekt på oljeprisen, men det ryktes nå at det i sammenheng med møtet kan komme nye, kraftigere kutt.

- Det ligger an til at dette møtet kan bli mye mer spennende enn man først trodde. Det er nå snakk om at Opec-landene Libya og Nigeria, som ikke har vært med på kuttene til Opec, vil bli med nå. Det er også snakk om at Saudi-Arabia kan kutte eksporten med ytterligere én million fat. Stemmer det, så vil det virkelig monne, sier Saltvedt.

