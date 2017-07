Oljeprisen steg til det høyeste på to måneder

Oljeprisen fortsetter å stige mandag og juli ligger an til å bli årets sterkeste måned.

Flere nyheter sender oljeprisen opp, skriver Reuters. Blant annet kom nyheten om at oljeprodusenter skal møtes i neste uke (1-8 august), samt at USA truer OPEC-nasjonen Venzuela med sanksjoner etter valgkaoset. Også brannen ved et et av europas største oljeraffinerier (Shells 404.000 fat-per-dag Pernis-raffineri i Nederland), fallende amerikanske oljelagre og færre nye oljerigger i produskjon sender prisen oppover, ifølge Reuters.

- Sentimentet i oljemarkedet ble markert bullish etter det ble kjent at OPEC skal møte samarbeidspartnere neste uke i Abi Dhabi, uttaler oljeanalyhtiker i LBBW Frank Schallenberger.

Abu Dhabi-møtets agenda er å øke oppslutningen om produksjonskuttene som ble fastsatt 1. januar i år.

Nordsjøolje Brent Crude handlet i morgentimene mandag rundt 52,56 dollar per fat - opp 4 cent siden fredag. En stund var prisen oppe i 52,92 dollar, det høyeste nivået siden 25. mai i år.

Amerikansk WTI-olje var så vidt over 50-dollar. Ved 12.tiden mandag norsk tid handles WTI til 49,60 dollar og Brent Crude til 52,14 dollar per fat.

Slik har oljeprisen gått de siste tre månedene frem til 31. juli.

Hedgefond- og pengeforvaltere har inngått futuresavtaler som indikerer ytterligere prisøkning de kommende ukene, skriver Reuters.

- Den sterke økningen i oljeprisen er drevet i stor grad av den store neddragningen i amerikanske lagrene i løpet av de siste ukene, sa William O'Loughlin, analytiker i Rivkin Securities.