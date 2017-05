Oljeprisen under 50 dollar

ANNONSE

Oljeprisen falt kraftig torsdag og havnet på sitt laveste på fem måneder.

Oljeprisen kom under 50 dollar for første gang siden Opec-møtet i november i fjor, da oljekartellet besluttet å kutte produksjonen for første halvår i år.

- Vi ser at alle råvarepriser faller og at amerikansk oljeproduksjon stiger og stiger. Nå er det dessuten snart en nytt Opec-møte og vi ser at prisene beveger seg tilbake til hvor de var før det forrige møtet, i november, sier analysesjef for råvarepriser, Bjarne Schieldrop, i SEB til Nettavisen.

Økonomer mener kronen burde vært mye sterkere

Opec avgjør

Opec-møtet går av stabelen 25. mai og da skal oljekartellet beslutte hvorvidt de skal gjøre nye kutt for andre halvår. I det forrige møtet i november vedtok Opec et produksjonskutt som sendte oljeprisen kraftig opp.

- Både Russland og OPEC-land har gjort klart at de vil videreføre kuttene fra 1. halvår, og de fleste analytikere venter også det. Samtidig er det en sjanse for at det dukker opp noe uforutsett som kan endre det bildet. Det skaper usikkerhet, sier oljeanalytiker Trond Omdal i Pareto Securities til Nettavisen.

Han viser at det også er andre ting som har sendt oljeprisen ned.

- Denne uken kom det melding om at produksjonen i Libya har økt med 350.000 fat. Samtidig var lagertrekkene fra USA litt svakere enn ventet. Begge deler er negative for oljeprisen. Samtidig er det sesongmessig svak etterspørsel etter olje og produksjonen øker kraftig i USA, sier Omdal til Nettavisen.

Kraftig kronesvekkelse etter oljesmell

Venter 60 dollar

Han tror imidlertid oljeprisen skal opp og spår en oljepris på 60 dollar fatet innen utgangen av juni.

- Vi tror vi ser 60-tallet i sommer. Den siste helgen i mai starter dessuten den såkalte «driving season» i USA som vil øke etterspørselen etter olje. Samtidig venter vi at Opec vil vedta å videreføre produksjonskuttene. Da vil den usikkerheten bli fjernet i markedet, sier Omdal.

Oljeanalytiker Torbjørn Kjus har lengre horisont.

– Vi tror at vi kan se 70 dollar fatet før året er omme. Det kommer jeg til å tro på selv om vi kommer til å se 45 dollar fatet. Folk har lett for å tenke at det er så lang opp dit. Det samme så vi da oljeprisen var på 20 dollar fatet for et år siden. Mange så det som nærmest umulig å nå 50 dollar fatet dengang, sier han til Nettavisen.

Kjus begrunner prisnivået med at den globale etterspørselen vokser raskt.

– Amerikansk oljeproduksjonsvekst må doble tempoet sitt i forhold hva vi har sett hittil i år. Den må faktisk mer enn dobles. Den må tredobles, sier han.

– Men først skal prisen ned?



– Nå har vi akkurat brutt det tekniske 200 dagers-snittet, så jeg er usikker på hvor det stopper på nedsiden, sier han.