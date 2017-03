Oljeprisene går kraftig ned

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Prisen på et fat amerikansk lettolje falt torsdag under 50 dollar, og ifølge Market Watch ned til sitt laveste nivå siden november.

Dette skyldes blant annet at tall fra amerikanske myndigheter viser at lagerbeholdningen økte for niende uke på rad. I tillegg er produksjonen på sitt høyeste nivå på over et år.

Nedgangen på 2,11 prosent eller 1,06 dollar brakte prisen ned til 49,21 dollar per fat.

En av årsakene til prisfallet er uttalelser fra skiferoljebaronen Harold Hamm, hevder enkelte. Dollarmilliardæren eier Continental Resources Inc.

- Den amerikanske produksjonsveksten må gjøres på en tilmålt måte, ellers vil vi drepe markedet, uttalte Hamm ifølge Wall Street Journal under en energikonferanse i Houston.

- Prisnedgangen kan ha blitt utløst av kommentaren fra Hamm, sier analytiker Carsten Fritsch i Commerzbank ifølge Market Watch.

Også nordsjøoljen falt rundt to prosent torsdag. Den ligger nå på drøyt 52 dollar per fat.