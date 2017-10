Olsen: Norges Bank godt rustet til å forvalte oljefondet

Sentralbanksjef Øystein Olsen er ikke i tvil om at Norges Bank også i fremtiden kan forvalte oljefondet, men åpner for å vurdere dagens styringsmodell nærmere.

Norges Bank avga torsdag sitt høringssvar om Gjedrem-utvalgets forslag til fremtidig organisering av sentralbanken. Utvalget foreslo før sommeren å flytte Statens pensjonsfond utland (SPU), eller oljefondet, ut av Norges Bank.

– Norges Bank er godt rustet til å forvalte SPU og ivareta sentralbankoppgavene også fremover. Samtidig ser hovedstyret at det er utviklingstrekk som tilsier at sider ved dagens organisering og styringsmodell kan vurderes nærmere, sier Olsen torsdag.

– Dersom forvaltningen utvikles i retning av å inkludere flere unoterte aktivaklasser, og forvalter får større ansvar for investeringsstrategi og etiske vurderinger, kan det tale for at forvaltningen av fondet organiseres utenfor sentralbanken, uttaler sentralbanksjefen.

(©NTB)

Mest sett siste uken