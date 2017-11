OneCall-sjef Øistein Eriksen gir seg

OneCall-gründer slutter etter 13 år.

Øistein Eriksen gir seg som sjef i OneCall, som han grunnla i 2004. Han slutter også som sjef for MyCall, som han har ledet siden 2013.

OneCall startet hjemme på kjøkkenbordet til Eriksen i Asker i 2004. Selskapet fikk etter en stund 400.000 kunder og milliardomsetning og er blitt Norges tredje største mobilselskap etter Telia og Telenor.

– Jeg vet det er en klisjé, men alle eventyr har en slutt. Planen var å ta rotta på dyre kontantkort og selge meg ut etter to år, men heldigvis gikk det ikke etter planen, sier Eriksen.

Kjøpt flere ganger

Øistein Eriksen er en nestor i den norske mobilbransjen. Da telemonopolet ble oppløst på begynnelsen av 90-tallet jobbet Eriksen seks år i det nystartede selskapet NetCom. Deretter grunnla han OneCall som gjennom årene har hatt mange ulike eiere, først Network Norway, som igjen gikk inn i Tele2, som igjen ble kjøpt av Telia (tidligere NetCom) i 2015.

– Alt har selvsagt ikke bare vært en dans på roser, men etter å ha tilbrakt store deler av mitt voksne liv i bransjen er jeg trygg på at vi sammen har skapt store verdier for våre kunder, eiere og alle norske mobilbrukere. Det har vært en stor glede, og på sett og vis en ære, å få være med på den reisen jeg har vært, og jeg er trygg på at både OneCall og MyCall er i sterke posisjoner for videre vekst og utvikling, sier Eriksen.

Fortsetter

Øistein Eriksen fortsetter å lede OneCall og MyCall frem til en ny leder er på plass og har en overgangsplan som løper frem til 30. juni 2018. I denne perioden står Eriksen til disposisjon for Telia Norge.

