Opera-leder trekker seg i protest

ANNONSE

Steffen vil ikke fortsette i operaen fordi han mener samarbeidet med operasjefen er «umulig», skriver Aftenposten.

I et åpent brev tirsdag forteller Steffen at han derfor trekker seg fra stillingen i operaen når kontrakten hans går ut i august 2018. Han peker på manglende tillit mellom de to, og mener Miskimmon mangler «fundamental» respekt for musikksjefens rolle.

Miskimmon starter først som operasjef til høsten, men har i en periode jobbet som rådgiver for å planlegge fremtidige operasesonger. De to møttes for første gang for over et år siden.

LES OGSÅ: - Klager TV 2 inn for Jarl Goli-intervju

Ledelsen ved Den Norske Opera kunngjorde i desember 2015 at de hadde valgt irske Miskimmon til ny operasjef og Steffen som ny musikksjef. Per Boye Hansen går – mot sin vilje – av som operasjef når åremålet hans går ut sommeren 2017.

Administrerende direktør for Den Norske Opera og Ballett, Nils Are Karstad Lysø, bekrefter at Steffen gir seg grunnet kunstnerisk uenighet og rollefordeling. Lysø sier de gjerne skulle hatt med seg Steffen videre.

Fikk du med deg denne populære videoen?