Oppdrettslaks i merd. Illustrasjonsfoto. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Oppdretter slaktet 170.000 laks etter mistanke om sykdom

Mattilsynet frykter at Hardangerfjorden står overfor en sykdomsepidemi. Lingalaks AS har måttet slakte all fisk på stedet.