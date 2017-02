Oppkjøpsprat ga rakettfart på børsen

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Det som potensielt kan bli et av tidenes største oppkjøp er foreløpig langt unna en realitet, men etter at begge matgigantene bekreftet dialogen fikk aksjekursene deres rakettfart på børsen.

Kraft Heinz kom med et oppkjøpsforslag til Unilever verdt 143 milliarder dollar, men ble avslått.

«Vi ser fram til å jobbe fram en enighet om betingelsene for transaksjonen», uttalte Kraft Heinz fredag.

Tonen hos Unilever er ganske annerledes.

«Unilever avslo forslaget ettersom det er grunnløst, både finansielt og strategisk, for aksjeeierne i Unilever. Unilever ser ingen grunn til å ha videre diskusjoner», fastslo det Storbritannia-baserte selskapet.

Aksjekursen til Unilever har gått opp 14,00 prosent (UL) og 15,27 prosent (UN) på New York-børsen fredag, mens kursen til Kraft Heinz har steget med 10,52 prosent til 96,46 dollar.

Market Watch melder at superinvestoren Warren Buffetts andel i Kraft Heinz har gått opp fire milliarder dollar i verdi som følge av dette. Buffett eier 50,6 prosent av aksjene i selskapet.

Det endte opp for de tre viktigste hovedindeksene på børsen i New York også fredag. Dow Jones lå på minussiden nesten hele dagen, men endte til slutt på 3,73 poeng eller 0,02 prosent i pluss. Den industritunge indeksen landet dermed på 20.624,05 poeng.

Nasdaq gikk opp 23,68 poeng eller 0,41 prosent til 5838,58 poeng, mens Standard & Poor 500 plusset 0,17 prosent eller 3,93 poeng og endte på 2351,15 poeng.

Dette er rekordnivåer for alle tre indeksene.