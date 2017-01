Oppløftende resultat for Nordea

ANNONSE

I fjerde kvartal hadde Nordeas norske avdeling et driftsresultat justert for engangseffekter på 1.592 millioner kroner, opp 50 millioner fra samme kvartal i 2015. Driftskostnadene økte med 27 millioner fra tilsvarende kvartal året før, mens driftsinntektene gikk opp 125 millioner.

Les også: 70.000 tåler ikke et lite rentehopp

– Norge går gjennom en stor omstilling, og 2016 har vært et tøft år for mange. Vi er fornøyde med å kunne levere et stabilt resultat i en krevende periode. Vi ser nå lysning for deler av norsk økonomi, sier administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Bank Norge.

En annen positiv trend er at nye avsetninger til tap på utlån ble redusert med 64 prosent fra tredje kvartal til fjerde kvartal i fjor. Særlig var det nedgang i nye avsetninger til gruppevise tap.

– Avsetninger til nye tap reduseres sammenlignet med tidligere perioder i 2016. Men det er fortsatt utfordrende for næringer innen offshore og deler av shipping, og trolig vil omstillingsprosessen fortsette gjennom 2017, sier Storset.

For Nordea Bank Norge endte 2016 som helhet med et resultat før tap på utlån på 7.767 millioner kroner, ned 6 millioner fra 2015.