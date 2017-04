Opptur for Oslo Børs i starten av påskeuka

ANNONSE

Norsk Hydro var mandagens mest omsatte aksje, og selskapet kunne notere seg for en stigning på 1,8 prosent. Børslokomotivet Statoil fulgte på omsetningstoppen, opp 0,34 prosent.

På omsetningstoppen falt Marine Harvest (- 0,52 prosent) og Aker Solutions (- 2,81), mens DNB noterte seg for en oppgang på 0,07 prosent.

På de tre toneangivende europeiske børsene falt CAC 40-indeksen i Paris med 0,39 prosent mandag, mens FTSE 100 i London løftet seg 0,06 prosent. I Frankfurt falt DAX 30-indeksen 0,04 prosent.

Oljeprisen har steget forsiktig gjennom dagen, og nordsjøolje ble omsatt for 55,7 dollar fatet da børsen stengte. Amerikansk lettolje gikk for 52,8 dollar fatet.

E24 skriver at nyheten om at produksjonen ved det libyske oljefeltet Sharara ble stengt etter at en gruppe opprørere blokkerte oljeledningen fra feltet til en oljeterminal, bidrar til stigningen. Også spenningene i Midtøsten er med på å drive opp oljeprisen.