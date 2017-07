Opptur på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,33 prosent til 728,25 onsdag, en dag da DNB satte ny kursrekord.

På omsetningstoppen onsdag er DNB (+1,3), som på formiddagen steg til ny kursrekord på 154,40 kroner per aksje, ifølge E24.

Børslokomotivene Norsk Hydro (+ 1,5), Statoil (+ 0,1), Telenor (- 0,2) og Yara (+ 0,8) følger på plassene bak.

Schibsted-aksjen falt med 3,2 prosent, etter nedgradering fra to meglerhus og etter at det ble kjent at mediekonsernet selger sin andel på 90 prosent i søketjenesten Hitta.se.

Også på de toneangivende europeiske børsene i Europa var det positive tall onsdag. DAX 30-indeksen i Frankfurt gikk opp 0,2 prosent, CAC 40 i Paris steg med 0,8 prosent, mens FTSE 100 i London løftet seg 0,6 prosent.

Utover ettermiddagen steg oljeprisen over 49 dollar fatet, rett etter at tall fra API (American Petroleum Institute) viste at amerikanske oljelagre falt med 4,7 millioner fat forrige uke. Det var mer enn analytikerne forventet, og ved 17-tiden ble et fat nordsjøolje omsatt for 49,37 dollar.

Har du sett denne videoen?