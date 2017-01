Oppvask for Fredriksen: - Sitter med skjegget i postkassen

ANNONSE

Tirsdag omtalte Nettavisen at Seadrill har gått fra å være John Fredriksens viktigste eierandel til hans største mareritt.

På to og et halvt år har aksjen gått ned med 92 prosent.

Markedsverdien på Seadrill, der Fredriksen eier rundt 25 prosent, var på sitt meste verdt nesten 150 milliarder kroner og var Fredriksens suverent viktigste eiendel før oljeprisfallet i 2014.

Gir ikke Trøim skylde

Tirsdag kveld melder Dagens Næringsliv (krever abonnement) at selskapet offentliggjorde en skisse til en svært omfattende refinansieringsplan for det gjeldstyngede selskapet.

Fredriksen sier til avisen at han har prøvd å rydde opp i Seadrills finansielle problemer, siden Tor Olav Trøim forlot Fredriksen-systemet i 2014. Trøim var lenge en av Fredriksens nære medarbeider.

- Dette har vi slitt med siden Trøim forlot gruppen. Det var han som drev det finansielle. Dette har vært slitsomt for oss. Det er mye å rydde opp i etter den gjengen, sier Fredriksen, som også påpeker at han ikke vil gi Trøim skylden for uføret de nå befinner seg i.

- Skjegget i postkassen

- Jeg vil ikke si det sånn. Når du tar på deg så mye, er det umulig å holde tungen rett i munnen. Det gikk litt fort i svingene. Nå sitter vi med skjegget i postkassen etter de finanskarene.

Tirsdag formiddag lå markedsverdien på under ni milliarder kroner, et fall på drøye 94 prosent fra toppnivået i 2013 og 92 prosent fra nivået sommeren 2014.

Ledelsen i selskapet jobber blant annet med en løsning der minst én milliard dollar i ny kapital kommer inn i forbindelse med restruktureringen. Det tilsvarer rundt åtte milliarder kroner, skrev Nettavisen tidligere tirsdag.