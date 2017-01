Optimisme i Statoil i starten av avgjørende leteår

ANNONSE

– For Barentshavet er det et veldig avgjørende år, sier Statoils konserndirektør for leting, Tim Dodson, til Dagens Næringsliv.

Tre av de seks brønnene som klassifiseres som high-impact-brønner med et potensial på over 250 millioner fat olje, ligger nemlig i det miljøpolitisk betente Barentshavet.

De tre øvrige high-impact-brønnene ligger i Storbritannia, Indonesia og Surinam. Statoil har de siste årene økt porteføljen av uutforsket areal med 50 prosent internasjonalt.

– De siste årene har vært de beste årene jeg kan huske til å skaffe billig areal, samt at vi har tatt posisjon i områder med stort volum- og verdipotensial, sier Dodson til avisen.

Statoil budsjetterer med å bruke 1,5 milliarder dollar, eller rundt 12,6 milliarder kroner på letevirksomhet i år. Det er samme beløp som i fjor, men altså flere brønner. (©NTB)