Orkla-Hagen venter å bli påvirket av Remas Æ

- På en eller annen måte så vil jo Remas nye satsing og priskrigen i dagligvarehandelen påvirke oss i Orkla, selv om det er vanskelig å si akkurat på hvilken måte, sier Stein Erik Hagen, styreleder og største aksjonær i Orkla, til Nettavisen.

Orkla er Norges største merkevareselskap, med merkevarer som Grandiosa, Lano, Toro, Stabburet, Nora, Sætre, Idun, Kims, Jordan og Nidar.

Venter tøff konkurranse

Rema, Norges tredje største dagligvarekonsern, lanserte onsdag en ny app med kundefordeler, som innebærer at man blant annet får ti prosent rabatt på de to varene man handler mest av, samt ti prosent rabatt på frukt og grønt. De to andre store billigvarekjedene Kiwi og Coop Extra svarte nesten umiddelbart med å kutte rabattene sine også.

Tøffere konkurranse mellom kjedene kan igjen bety økt press og krav om lavere priser fra leverandørene deres, som Orkla. - Det blir tøff konkurranse hos kjedene fremover, men det er samtidig veldig tøff konkurranse allerede, sier Hagen, som er også tidligere sjef for Rimi-kjeden, som nå er overtatt av Coop. - Sånn det er Rema har dessuten nettopp besluttet å ta Kims potetgull, som eies av Orkla, ut av hyllene sine, men Hagen lar seg ikke affisere nevneverdig av det. Les mer her: Matkrigen: Rema fjerner Kims-chips fra hyllene - Det er bare sånn det er. Det er slik man har holdt på i mange år, sier den tidligere Rimi-sjefen, som bedyrer at han har fortsatt har troen på Orkla, som er det sjette største selskap, skal ha en god utvikling fremover. - Jeg har veldig tro på Orkla. Det handler om å ha produkter som forbrukerne etterspør og å tilby gode tjenester og produkter, sier Hagen.