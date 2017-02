Orkla opplevde mindre julekonkurranse

ANNONSE

- Før julen i 2015 var de enorm priskrig mellom dagligvarekjedene. Da var det surkål til en krone og ribbe på billigsalg. Det bidro til å gi oss et kjemperesultat i fjerde kvartal. Den effekten så vi ikke i julen 2016 i samme målestokk, i hvert fall ikke på våre varer, sier konsernsjef Peter Ruzicka i Orkla til Nettavisen.

- Men det var marsinpangriser til fem kroner og en del andre tilbud til jul i fjor?

- Ja, på noen områder var det konkurranse, men totalt sett var denne effekten mindre for oss i 2016, sier Ruzicka.

Orkla er en av Norges største produsenter av daglivarer, og har merkevarer som Nidar, Grandiosa, Kims, Big One Stabburet, Lano, Jordan og Nora i porteføljen sin. Stein Erik Hagen er styreleder og største eier.

Svak organisk vekst

Tross en klar bedring på bunnlinjen, skuffet omsetningen til Orkla i fjerde kvartal i fjor. For merkevarevirksomheten til Orkla var den organiske veksten, altså veksten justert for oppkjøp og andre uregelmessigheter, bare på 0,1 prosent. Til sammenlikning vokste Orkla organisk med 4,1 prosent i fra 4. kvartal 2014 til fjerde kvartal 2015.

«Tallene i 2015 var positivt påvirket av høyt innslag i forkant av julesesongen og sterk priskonkurranse i handelen på produkter relatert til høytiden», skriver selskapet i kvartalsrapporten sin.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop medgir at priskrigen på Orklas produkter ikke var like intens i fjor som i 2015.

Han mener samtidig at utviklingen i Orklas salgsinntekter viser at priskrig er en fordel for leverandørene, som Orkla.

- Dette illustrerer meget godt at det er dagligvarekjedene som taper penger på priskrigen, og ikke leverandørene, sier Kristiansen til Nettavisen.

- Tøff kamp

Ruzicka understreker imidlertid at han ikke synes konkurransen generelt er blitt mindre i dagligvarebransjen.

- Det er en tøff kamp. Det er ingen tvil om det. Det ser vi etter lansering av Remas Æ og Kiwi som svarer med 25 prosent rabatt på frukt og grønt. Mitt inntrykk er at konkurransen har økt på visse kategorier, spesielt frukt og grønt. Det er mye vanskeligere å si om konkurransen har økt i andre kategorier også, sier Ruzicka, som på nittitallet var sjef for Hakongruppen, som eide Rimi.

- Opplever dere ikke at konkurransen blant dagligvarekjedene presser dere til å selge produktene billigere?

-Ja, men det er vi vant til. Det har vi opplevd i mange år, sier Ruzicka.

Legger ikke bort sparekniven

Selskapet fikk en kraftig oppgang på bunnlinjen, drevet av kraftige kostnadskutt. Ruzicka sier at denne kuttprosessen fortsatt ikke er over.

- Dette er en kontinuerlig kostnadskuttprosess. Vi har mye å gjøre på fabrikkstruktur og produksjonssiden. Vi har for mange små fabrikker som produserer mye det samme, sier Ruzicka.

Han viser til at Orkla har lagt ned 23 fabrikker på de siste tre årene. De planlegger å legge ned rundt åtte fabrikker i året også i tiden fremover. Kuttene vil imidlertid primært komme utenfor Norge.

- Vi har gjort ganske mye i Norge allerede, og det er klart at det kommer flere muligheter når vi gjør oppkjøp. I Norge har vi ikke gjort større oppkjøp på en stund, men andre steder øker vi vår tilstedeværelse, for eksempel i Tjekkia og Slovakia, sier Ruzicka.