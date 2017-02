ANNONSE

Orkla solgte for første gang Pizza Grandiosa for over en milliard kroner i 2016. Til sammen har Orkla solgt 24 millioner Grandiosa-pizzaer, noe som er det høyeste nivået noensinne.

Ved siden av det tar Grandiosa igjen markedsandeler på frossenpizza-markedet og har en verdivekst på 2,5 prosent mot 2015.

Grandiosa-t-skjorte

Konsernsjef Peter Ruzicka feiret anledningen med å droppe sin vante skjorte og slips og i stedet gå med en t-skjorte med Grandiosa-logo og produktets farger på selskapets kvartalspresentasjon torsdag.

- Jeg lovte at de ansatte i Orkla Foods Norge at hvis de hadde vekst i pizzamarkedet to kvartalet på rad eller over et helt år, skulle jeg gå med denne t-skjorten, sa Ruzicka.

Nettavisen skrev i desember ville bli det året hvor nordmenn kjøpte mest pizza. Det skyldes primært de store antallet kampanjer på Grandiosa, som står for rundt halvparten av alt pizzasalg i Norge.

Resultatoppgang

Dagligvareselskapet Orkla fikk et resultat før skatt på 1,34 milliarder kroner i fjerde kvartal 2016, ifølge selskapets kvartalsrapport, som ble lagt frem torsdag.

Det er en oppgang på 42 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

Orkla er en av Norges største produsenter av daglivarer, og har merkevarer som Nidar, Grandiosa, Kims, Big One Stabburet, Lano, Jordan og Nora i porteføljen sin. Stein Erik Hagen er styreleder og største eier.

