ANNONSE

Flere av de mest omsatte selskapene bidro til nedgangen. Statoil hadde svekket seg med 0,57 prosent, Norsk Hydro med 0,67 prosent, Marine Harvest med 0,34 prosent og DNB med 0,21 prosent da børsen stengte for denne uka.

Les også: Oljeprisen stiger tross lagerøkning i USA

Av børsens ti største selskaper var det bare Gjensidige (+0,71) og Telenor (+0,30) som gikk i pluss fredag. Vinneren var Nordic Nanovector, som hadde en kursøkning på hele 9,28 prosent.

Les også: Ny rekord på Oslo Børs

Det var relativt små bevegelser også på de europeiske børsene på ukens siste handelsdag. I London gikk FTSE 100-indeksen opp 0,3 prosent, mens CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt gikk ned med henholdsvis 0,5 og 0,3 prosent.

Les også: Flatt på Oslo Børs

Et fat nordsjøolje gikk fredag ettermiddag for 55 dollar på spotmarkedet, en drøy dollar mindre enn torsdag ettermiddag. Den amerikanske lettoljen ble omsatt for 53,73 dollar fatet fredag ettermiddag. (©NTB)

Les også: DNB-sjef tror antallet ansatte må halveres