Oslo Børs faller 0,4 prosent

Hovedindeksen på Oslo Børs falt mandag 0,4 prosent til 791,83 poeng etter en økning på nesten 1 prosent fredag.

Omsetningen mandag endte på 3,4 milliarder kroner, og dagens omsetningsvinner ble Yara, så vidt foran Statoil. Yara falt 1,2 prosent mens Statoil økte 0,2 prosent. DNB havnet på tredjeplass med et fall på en halv prosent.

Marine Harvest og Norsk Hydro steg begge med 0,3 prosent

Dagens vinner blant de mest omsatte selskapene på hovedindeksen ble Aker Solutions med en vekst på 4,46 prosent. Taperen ble DNO som falt 3,2 prosent i handelen mandag.

Blant de toneangivende aksjeindeksene i Europa gjorde CAC 40 i Paris det best med en vekst på 0,4 prosent. FTSE 100 i London og DAX 30 i Frankfurt gikk begge opp 0,1 prosent.

Oljeprisen har styrket seg siden fredag, og nordsjøoljen ble mandag ettermiddag omsatt for 57,7 dollar på spotmarkedet. Et fat amerikansk lettolje ved børsslutt ble omsatt for 52,1 dollar.

