Oslo Børs faller etter kraftig oljeprisfall

Oljeprisen var gjennom en skikkelig berg- og dalbane tirsdag, hvor den først steg til det høyeste nivået på 18 måneder, over 58 dollar fatet, for deretter å falle to og en halv dollar etter at børsen stengte tirdag.

Onsdag morgen handles nordsjøoljen Brent 1. posisjon til 56,01 dollar fatet.

Nedgangen bidrar til at Oslo Børs faller fra tirsdagens toppnotering på over 693 poeng. Statoil faller over én prosent, i likhet med Kjell Inge Røkkes oljeselskap Aker BP. Oljeserviceselskapet Aker Solutions er ned 1,75 prosent.

Flere forklaringer på oljeprisfall

Oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets trekker frem økt produksjon i Libya og en sterkere dollar som to mulige forklaringer på at oljeprisen falt på ettermiddag.

- Jeg har i alle fall ikke sett noe annet, men det kan også være rent tekniske faktorer som ligger bak, som at oljeprisen langt over glidende snitt og at vi ser gevinstsikring, sier Kjus til Nettavisen.

SER GEVINSTSIKRING. Oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets forklarer nedgangen med økt produksjons fra Libya og styrket dollar, men tror gevinstsikring kan være en minst like sannsynlig forklaring etter at oljeprisen steg kraftig tirsdag formiddag.

Ettersom oljeprisen hadde steget så mye, kan det med andre ord ha ført til at investorer i oljemarkedet valgte å sikre gevinsten de allerede hadde fått ved å selge. Dette salget kan da har utløst en negativ prisreaksjon.

- Slike prisfall er selvforsterkende. Når oljeprisen først faller én dollar, faller den fort en dollar til, sier Kjus.

Fokus på Opec

Han påpeker samtidig at det var en del positive nyheter fra oljemarkedet tirsdag, som at Saudi-Arabia strammer inn oljeprisene til Asia, noe som har vært en positiv driver for oljeprisen tidligere.

- Det handler mye om hva markedet valger å fokusere på. Tidligere tirsdag så vi prisen steg på et Opec-landene Kuweit og Oman så ut til å levere på de lovet på Opec-møtet i november, sier Kjus.

Opec-landene avtalte å kutte oljeproduksjonen med 1,2 millioner fat på et møte 30. november i fjor. Etter det har oljeprisen gått stadig oppover.