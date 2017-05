ANNONSE

Norwegian ledet an blant dagens tapere med et fall på 4,7 prosent. Deretter fulgte Marine Harvest som falt 2,5 prosent og Yara som falt 1,7 prosent.

Vinneren blant de mest omsatte var TGS-NOPEC som hoppet opp 5 prosent. Statoil gikk opp 0,8 prosent, PGS økte 1,1 og Aker BP gikk opp 1,9 prosent. Lenger ned på omsetningslisten er REC med en vekst på 10,1 prosent.

De store europeiske børsene gikk også ned torsdag. DAX 30-indeksen i Frankfurt og CAC 40 i Paris gikk begge ned 0,5 prosent. FTSE 100 i London falt 0,1 prosent.

Prisen på nordsjøolje har klatret til over 51 dollar fatet. Ved børsslutt torsdag kostet et fat 51,1 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje ble omsatt for 48,1 dollar fatet.

