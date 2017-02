Oslo Børs gikk litt ned

ANNONSE

Like mange gikk opp som ned av tungvekterne på Oslo Børs tirsdag, men det var ingen større utslag hos noen av selskapene.

Statoil, som var den mest omsatte aksjen, falt 0,99 prosent og fikk følge av Norsk Hydro (-0,98), Yara International (-0,30), Telenor (-0,60) og Norwegian (-0,25) av selskapene med røde tall.

De fem som avsluttet dagen i pluss var DNB (+0,21), Marine harvest (+0,46), Orkla (+0,13), Subsea 7 (+0,25) og Gjensidige Forsikring (+0,07).

Ved de toneangivende børsene i Europa var det også litt opp og litt ned. DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100 London sank henholdsvis 0,02 og 0,20 prosent, mens CAC 40 i Paris steg 0,09 prosent.

Oljeprisene stiger noe. Et fat nordsjøolje gikk for 56,18 dollar på spotmarkedet tirsdag ettermiddag, mens amerikansk lettolje gikk for 53,44 dollar fatet.