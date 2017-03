Oslo Børs igjen over 700 poeng

ANNONSE

Dermed klatrer børsen videre etter 0,4 prosents oppgang onsdag.

Norsk Hydro var mest omsatt og en av dagens vinnere med en vekst på 2,6 prosent. Samtlige selskaper på topplisten steg i verdi. Best gjorde Aker Solutions det med en økning på 2,8 prosent. Først på ellevteplass finner vi et selskap som falt, det er Storebrand som var ned en halv prosent.

De viktigste europeiske børsene i London, Paris og Frankfurt gikk alle opp 0,5 prosent torsdag.

London-indeksen FTSE 100 steg 47,31 poeng og endte dagen på rekordhøye 7415,57 poeng. Tidligere på dagen var FTSE 100 oppe i 7440,4 poeng, før den falt noe tilbake.



Analytikere mener ifølge BBC at oppgangen er en konsekvens av valgresultatet i Nederland, samt en reaksjon på renteøkningen i USA.

Oljeprisen falt noe fra onsdag. Et fat nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt for 51,6 dollar på spotmarkedet, mens amerikansk lettolje gikk for 48,5 dollar fatet.